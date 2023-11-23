Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda, bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi 30 Ağustos Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Batuhan G. (19) karnından ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Batuhan G., tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa