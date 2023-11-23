Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 2 arkadaş yaralandı

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 2 arkadaş yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle Anakent Tesisi yanında saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 arkadaş sokakta yürürken yanlarına gelen yaklaşık 8 kişi oldukları ileri sürülen kimliği belirsiz gençlerin saldırısına uğradı. Kız meselesi yüzünden meydana geldiği ileri sürülen bıçaklı saldırıda arkadaşlardan B.A.(19) sol baldırının 2 yerinden, E.K.S.(18) ise sol baldırının bir yerinden bıçaklandı. Kanlar içinde kalan 2 arkadaş ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırganlar kaçarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN