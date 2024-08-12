Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki çocuk hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan M.K.K.(17) hastanelik oldu. 3 yerinden yaralanan M.K.K. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN