Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen bıçaklı saldırı sonucunda 17 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Yaralı çocuğun tedavisi devam ediyor.
Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki çocuk hastanelik oldu.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan M.K.K.(17) hastanelik oldu. 3 yerinden yaralanan M.K.K. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN