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Samsun'da Bıçaklı Saldırı: Yaralı Genç Hastaneye Kaldırıldı, Saldırgan Yakalandı

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Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan genç, kazayla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise polis tarafından yakalandı.

Samsun'da bıçaklı saldırıda yaralanan ve aracıyla kaçarken kaza yapan genci bıçaklayan şahıs polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.K. (26), G.H.'nin (22) bıçaklı saldırısına uğrayarak sağ dizinin üst kısmından yaralandı. Otomobiliyle olay yerinden kaçmak isteyen A.K. çok kan kaybettiği için bacağını hissetmeyince aracıyla Polatlı Bulvarı'nda yoldan çıkıp orta refüjden karşı şeride geçti. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Bıçaklandığı ve çok kan kaybettiği tespit edilen A.K., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. A.K.'nin hastanede ameliyata alındığı öğrenildi.

Polis olaydan sonra kaçan G.H.'yi yakalamak için çalışma başlattı. G.H. polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayın kıskançlık meselesi yüzünden meydana geldiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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