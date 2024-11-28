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Samsun'da Bıçaklı Saldırı: Taksi Şoförü Öldürüldü, Sanığa Müebbet İstendi

Samsun'da Bıçaklı Saldırı: Taksi Şoförü Öldürüldü, Sanığa Müebbet İstendi
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Samsun'da evinde alacak-verecek meselesi yüzünden bıçaklı saldırıya uğrayan taksi şoförü Emre Baş hayatını kaybetti. Davada sanık Ahmetcan F. hakkında müebbet hapis cezası talep edildi.

Samsun'da evinde bıçaklı saldırıya uğrayan taksi şoförünün öldürüldüğü olayla ilgili sanığın, müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde Ağustos ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi şoförü olduğu öğrenilen Emre Baş (32) evinde alacak-verecek meselesi yüzünden Ahmetcan F.'nin (21) bıçaklı saldırısına uğradı. 3 yerinden yaralanan Emre Baş, kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaydan sonra yakalanarak tutuklanan Ahmetcan F. hakkında Samsun 4.Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında savcı mütalaasında Ahmetcan F.'nin Emre Baş'ı "alacak-verecek tartışmasında bıçaklayarak öldürmek" suçundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 81/1 maddesi gereği müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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