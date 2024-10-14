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Samsun'da Bıçaklı Saldırı: Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Samsun'da Bıçaklı Saldırı: Genç Kadın Hayatını Kaybetti
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir parkta bıçaklı saldırıya uğrayan 34 yaşındaki Hüriye Özkan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da parkta bıçaklı saldırıya uğrayan genç kadın hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Vezirköprü Taşkale Mahallesi Adnan Uluışık Caddesi Engelli Parkı'nda gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki Hüriye Özkan, parkta bıçaklanmış halde ağır yaralı olarak bulundu. Ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili 1 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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