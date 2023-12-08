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Samsun'da bıçaklı saldırı: Bir kişi yaralandı

8 Aralık 2023 10:25 Son Güncelleme: 10:27 Abone Ol

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda, bir kişi bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı. Yaralı kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırganın ise enişte olduğu belirtildi.