Samsun'da bıçaklı saldırı: Bir kişi yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda, bir kişi bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı. Yaralı kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırganın ise enişte olduğu belirtildi.
Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Karpuzlu Sokak'ta gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan S.K.(31) sol bacağından yaralandı. S.K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. S.K.'yi eniştesinin bıçakladığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN