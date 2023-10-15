Samsun'da bıçaklı saldırı: Bir kişi yaralandı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçakla saldırıya uğrayan R.T. isimli kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralının durumu ise henüz bilinmiyor. Şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Hasbahçe Mahallesi, Kiremithane Sokak'ta 55 AHM 693 plakalı otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler R.T. isimli kişiye bıçakla saldırdı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olaya yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri saldırı sonucu yaralanan R.T'yi Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.