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Samsun'da bıçaklı saldırı: Bir kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçakla saldırıya uğrayan R.T. isimli kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralının durumu ise henüz bilinmiyor. Şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.