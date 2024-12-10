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Samsun'da Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Hastanelik Oldu

Samsun'da Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Hastanelik Oldu
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, Kurtuluş Parkı'nda meydana gelen bıçaklı saldırıda G.Ş. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Saldırgan A.K. olay sonrası kaçtı, polis yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

Samsun'da parkta bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Yabancılar Pazarı karşısındaki Kurtuluş Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta aralarında çıkan tartışmada A.K.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan G.Ş. sol baldırından yaralandı. Ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan G.Ş. tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan olay yerinden kaçtı.

Polis, kaçan A.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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