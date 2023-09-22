Samsun'da bıçaklı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen bıçaklı saldırıda bir kişi boynundan ağır yaralandı. Yaralı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi boynundan ağır yaralandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan S.A. boynundan yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.A. tedavi altına alındı. S.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa