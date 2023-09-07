Samsun'da Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde Kavakpınar Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı saldırıda bir kişi ağır yaralandı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Samsun'un Bafra ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.
Kavakpınar Mahallesi Tosköy Kavşağı'nda F.Y, E.Ç.'yi bıçakla sırtından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan E.Ç. yapılan ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa