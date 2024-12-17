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Samsun'da Bıçaklı Saldırı: Arkadaşını Yaralayan Şahıs Tutuklandı

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Samsun'da parkta tartıştığı arkadaşı Salim İ.'yi bıçakla ağır yaralayan Kadir K., tutuklandı. Olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Salim İ.'nin hayati tehlikesi sürüyor.

Samsun'da parkta tartıştığı arkadaşını bıçakla ağır yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Muzaffer Önder Parkı'nda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salim İ. (40) ile arkadaşı Kadir K. (35) arasında aldıkları alkolün etkisiyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Kadir K., Salim İ.'yi sol koltuk altından bıçakladı. Ağır yaralanan Salim İ., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Salim İ.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bıçaklı saldırgan Kadir K. olayın gerçekleştiği parkta polis tarafından gözaltına alındı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan Kadir K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Kadir K., hakimlikçe tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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