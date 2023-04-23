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Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da bıçaklı saldırıda uğrayan bir kişi sırtından yaralandı.

Samsun'da bıçaklı saldırıda uğrayan bir kişi sırtından yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi otogar karşısındaki TOKİ blokları önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Ş.A. sırtından yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ş.A. tedavi altına alındı. Yaralı şahıs kendisini bıçaklayanı tanımadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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