Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı - Haberler

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Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

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Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan M.G. yaralanarak hastanelik oldu. Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.G. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. M.G. kendisini N.O. adlı kadının bıçakladığı söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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