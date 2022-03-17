Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı - Haberler

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Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine gitmek için dolmuş durağına yürüyen B.Ö.'nün (31) arkadan yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, ona bıçakla saldırarak kolundan yaraladı. Bıçaklı saldırgan kaçarken, yaralı B.Ö. ise 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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