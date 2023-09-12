Samsun'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada E.P. ile M.A.T. ve M.K. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da bir grup gencin bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı.

Olay, Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada E.P. ile karşı taraftan olan M.A.T. (19) ve M.K. (19) yaralandı. M.A.T. ve M.K. özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, E.P. ise ambulansla sevk edildiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. E.P.'nin sol göğsünden ve sol kolundan bıçaklandığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN