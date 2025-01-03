Samsun'da Bıçaklı Kavga: Bir Ölü

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Hacınabi Mahallesi Emirefendi Geçidi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen Efe D. (20), motosikletle seyir halinde olan Özcan Kocatepe (21) ve kardeşi Hasan Kocatepe'ye laf attı. Bunun üzerine motosikletten inen Özcan Kocatepe ile Efe D. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Efe D., cebinden çıkardığı bıçakla Özcan Kocatepe'yi bıçakladı. Göğsüne aldığı 3 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Özcan Kocatepe, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri şüpheliyi Kızılırmak Mahallesi Çaycılar Sokak üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Kısa sürede yakalanan şüphelinin 2,50 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN