Üye Girişi
Haberler
FBI, ABD'deki tüm kolluk kuvvetlerini uyardı: Her an saldırı olabilir
FBI, ABD'deki tüm kolluk kuvvetlerini uyardı: Her an saldırı olabilir
İsrail ile PKK arasında doğrudan temas: Terör örgütüne desteklerini bir kez daha yinelediler
Desteklerini yinelediler! İsrail ile PKK arasında doğrudan temas
Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama
Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı! Bakanlıktan jet açıklama
Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşı bir an olsun durmadı
Küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşları durmadı

Samsun'da Bıçaklı Kavga: Bir Ölü

Samsun'da Bıçaklı Kavga: Bir Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 20 yaşındaki Efe D., motosikletten inen 21 yaşındaki Özcan Kocatepe'yi bıçakladı. Ağır yaralanan Kocatepe, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Hacınabi Mahallesi Emirefendi Geçidi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen Efe D. (20), motosikletle seyir halinde olan Özcan Kocatepe (21) ve kardeşi Hasan Kocatepe'ye laf attı. Bunun üzerine motosikletten inen Özcan Kocatepe ile Efe D. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Efe D., cebinden çıkardığı bıçakla Özcan Kocatepe'yi bıçakladı. Göğsüne aldığı 3 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Özcan Kocatepe, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri şüpheliyi Kızılırmak Mahallesi Çaycılar Sokak üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Kısa sürede yakalanan şüphelinin 2,50 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı! Bakanlıktan jet açıklama
img

Paniklediler! İsrail hükümetine Türkiye uyarısı
img

Sanat dünyasında hakkını helal etmediği bir isim var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 yaşındaki çocuğunu öldüren katil baba cinayeti itiraf etti
15 yaşındaki çocuğunu öldüren katil baba cinayeti itiraf etti
Kocaelispor-Iğdır FK maçında olay çıktı: Bir polis memuru yaralandı, 7 kişi gözaltına aldı
Maçta tribünler karıştı! Bir polis yaralandı, gözaltına alınanlar var
THY hosteslerinin 2025'teki maaşları belli oldu
THY hosteslerinin 2025'teki maaşları belli oldu
İsrail medyasından Türkiye analizi: Büyük tehdit
Paniklediler! İsrail hükümetine Türkiye uyarısı
Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
Sanat dünyasında hakkını helal etmediği bir isim var
Ferdi Tayfur'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı
Ferdi Tayfur'un vasiyeti takdire şayan! Hepsini halka bağışladı

Son Dakika Haberleri

Manisa elektrik kesintisi! 4 Ocak Yunusemre, Turgutlu, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 4 Ocak Şahinbey, Nizip, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Ocak Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 4 Ocak Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 4 Ocak 2025 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 4 Ocak Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 4 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listes Talisca geldi mi, imza atıyor mu? Ç. Rizespor'un golü neden iptal edildi, pozisyon ofsayt mı (Ç. Rizespor - Beşikaş)? Rizespor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Rizespor Beşiktaş geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? S Sport Plus CANLI izle! (REAL MADRİD MAÇI) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.