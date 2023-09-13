Samsun'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

SAMSUN - Samsun'da bıçaklı kavgada 3 kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı kavgada E.P. ile karşı taraftan olan M.A.T. ve M.K. yaralandı. M.A.T. ve M.K. özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, E.P. ise ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. E.P.'nin sol göğsünden ve sol kolundan bıçaklandığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.