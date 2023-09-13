Samsun'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
SAMSUN - Samsun'da bıçaklı kavgada 3 kişi hastanelik oldu.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı kavgada E.P. ile karşı taraftan olan M.A.T. ve M.K. yaralandı. M.A.T. ve M.K. özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, E.P. ise ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. E.P.'nin sol göğsünden ve sol kolundan bıçaklandığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa