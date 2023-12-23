Samsun'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Samsun'da meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle'de saat 20.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan kavgada belinden bıçaklanan E.E. hastanelik oldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan E.E. kendisini bıçaklayanı tanımadığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN