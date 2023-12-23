Samsun'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. İki grup arasında çıkan kavgada belinden bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'da meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle'de saat 20.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan kavgada belinden bıçaklanan E.E. hastanelik oldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan E.E. kendisini bıçaklayanı tanımadığını söyledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN