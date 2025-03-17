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Samsun'da Bıçaklama Olayında Zanlının İfadeleri Dikkat Çekti

Samsun'da Bıçaklama Olayında Zanlının İfadeleri Dikkat Çekti
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Samsun'da bir bıçaklama olayı sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan biri, kendisini görüntüleyen basın mensubuna 'Yakışıklı çıkalım ağabey, ben vurdum' dedi. Olayda bir kişi yaralandı, zanlılardan biri tutuklandı.

Samsun'da bir kişinin bıçaklanması olayıyla ilgili adliyeye sevk edilen zanlılardan biri kendilerini görüntüleyen basın mensubuna "Yakışıklı çıkalım ağabey, ben vurdum" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İlkadım ilçesinde M.A. ile U.B.A.(21) arasında telefonda küfürleşme yaşandı. Taraflar, yaşanan tartışmanın ardından olay yerinde buluştu. Buluşma sırasında çıkan arbedede olay yerinde bulunan E.D.(20), M.A.'ya yumruk attı. Çıkan kavgada iddiaya göre U.B.A., bıçakla M.A.'yı yaraladı.

Yaşanan olay sonrası Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından E.D. ile U.B.A yakalandı. Olayın şüphelileri Samsun Adliyesine sevk edildi. Zanlılardan birinin kendisini görüntüleyen basın mensubuna "Yakışıklı çıkalım ağabey, ben vurdum" demesi dikkat çekti.

Zanlılardan U.B.A. tutuklandı, E.D.'ye ise ev hapsi verildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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