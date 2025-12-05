Haberler

Tartıştığı şahsı 17 yerinden bıçaklayan kadın tutuklandı

Tartıştığı şahsı 17 yerinden bıçaklayan kadın tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da tartışma sonucu Mahmut N.'nin 17 yerinden bıçaklandığı olayda, Tuğçe Y. ve kardeşi Sefa Y. mahkemece tutuklandı. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da tartıştığı şahsı 17 yerinden bıçaklayan kadın ile kardeşi mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Talimhane Caddesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuğçe Y.(30), aralarında bulunan husumetten dolayı mahkemelik olduğu Mahmut N.'nin konuşmak için evine gitti. Burada çıkan tartışmada Mahmut N.(35) 17 yerinden bıçaklandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mahmut N., tedavi altına alındı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili Tuğçe Y. ve kardeşi Sefa Y.'yi (25) gözaltına alarak bugün Samsun Adliyesine sevk etti. Tuğçe Y., Mahmut N.'nin kendisi ile barışmak istediğini belirterek, "Olay günü konuşmak için evine gittim. Burada tartıştık. Mutfaktan bıçak alıp bana saldırmak istedi. Elindeki bıçağı almak isterken elimden ve kolumdan bıçakla yaralandım. Kendimi korumak için bıçağı elinden alınca olay oldu" dedi.

Sefa Y. ise kendisinin yaralama olayı ile ilgisinin bulunmadığını savundu. Nöbetçi mahkemeye ifade veren kadın ile kardeşi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Brezilya'da spor salonunda talihsiz kaza: Müze müdürü hayatını kaybetti

Antrenman felaketle bitti: Şehrin sevilen ismi hayatını kaybetti
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
Yolda karşılaşınca silahları çektiler! Bilanço ağır

Yolda karşılaşınca silahları çektiler! Bilanço ağır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.