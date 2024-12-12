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Samsun'da Berber Dükkanından Hırsızlık İddiası: Bir Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da Berber Dükkanından Hırsızlık İddiası: Bir Kişi Gözaltına Alındı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, çalıştığı berber dükkanından 3 tıraş makinesi çaldığı iddia edilen S.D. polis tarafından gözaltına alındı. S.D., suçlamaları kabul etmeyerek iftira atıldığını savundu ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da çalıştığı berber dükkanından 3 adet tıraş makinesi çaldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı berber dükkanından 3 adet tıraş makinesi çaldığı iddia edilen S.D. şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.D. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek kendisine iftira atıldığını savundu. S.D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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