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Samsun'da Bekçilerden Kaçan Kişinin Üzerinde Uyuşturucu Bulundu

3. Sayfa Haberleri

Samsun'un Alaçam ilçesinde bekçilerin durdurmak istediği şüpheli kaçtı. Yakalanan şüphelinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde bekçilerden kaçan kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu.

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçileri, devriye görevi sırasında şüphelendikleri H.U'yu durdurmak istedi.

Bekçilerin ikazına uymayan şüpheli kaçtı. Ekiplerin kovalamaca sonucu yakaladığı H.U'nun üzerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Hisarcık Alaçam Samsun Hukuk 3. Sayfa Haberler

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