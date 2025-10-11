Haberler

Samsun'da Baza Başlığında Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, baza başlığının içine gizlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 4 kişi uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla gözaltına alınd.

Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, baza başlığının içine gizlenen uyuşturucu maddeler polis ekiplerince ortaya çıkarıldı. Yapılan baskında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince E.B. (25), E.K. (31), V.D. (43) ve M.O. (42) isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda baza başlığının içine saklanmış 440 gram metamfetamin, 191 gram fubinaca, 8 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 13 adet sentetik ecza, 0,44 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 100 adet tabanca fişeği ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 147 bin TL, 250 euro ve 900 dolar bulundu.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
