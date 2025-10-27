Haberler

Samsun'da Bariyer Kazası: Yaya Yaralandı

Güncelleme:
Samsun'un Cumhuriyet Meydanı girişinde bulunan açılır-kapanır bariyer, sensör arızası nedeniyle yaya bir kadının kafasına çarptı. Kadın, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da Cumhuriyet Meydanı girişinde bulunan açılır-kapanır bariyer, yayanın kafasına çarparak yaralanmasına yol açtı.

Olay, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı araç giriş noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç girişini kontrol eden açılır-kapanır bariyerin sensörü yayayı algılamayınca talihsiz bir kaza yaşandı. Bariyerin açık olduğu sırada altından geçmeye çalışan bir kadına bariyer aniden çarptı. Bariyerin üzerindeki demir levha kadının başına isabet etti. Başından yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SAMSUN

