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Samsun'da Barın Kurşunlanması Olayında 3 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da Barın Kurşunlanması Olayında 3 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
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Samsun'un Atakum ilçesindeki bir bara düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişi, evlerinde bulunan uyuşturucu madde ile birlikte adliyeye sevk edildi.

Samsun'da barın kurşunlanmasına ilişkin olayda silahla yakalanan ve evlerinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilen 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde bulunan bir bara önceki gece silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz saldırganlar kaçarken, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla bar çalışanı E.U. (26), A.Ö. (24) ve Y.E.Ö.'yü 2 adet tabancayla yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 2 kilo 160 gram skunk ele geçirildi. Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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