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Samsun'da Bar Önünde Silahlı Kavga: Bir Yaralı

Samsun'da Bar Önünde Silahlı Kavga: Bir Yaralı
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Samsun'un Atakum ilçesinde bir bar önünde çıkan tartışma sonrası bir kişi silahla yaralandı. Olayda, Azerbaycan uyruklu A.P. bacağından vurulurken, saldırgan Y.M. kısa süre içinde polis tarafından yakalandı.

Samsun'da bir bar önünde çıkan silahlı kavgada vurulan şahıs yaralandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde bulunan bir barın önünde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu A.P. (20) ile alkollü olarak bara girmek istediği iddia edilen Y.M. (29) arasında tartışma çıktı. Y.M. tartışma sırasında tabancayla ateş ederek yabancı uyruklu A.P.'yi bacağından yaraladı. Olay sırasında bar işletmecisi M.Y. de olaylar büyümesin diye havaya tüfekle ateş açtı. Özel bir hastaneye kaldırılan A.P. tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan silahlı saldırgan Y.M. polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Tüfekle havaya ateş açan bar işletmecisi de polis tarafından gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki sorgulanması tamamlanan Y.M. ve M.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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