Samsun'da Bar Kavgası: İki Kişi Hastanelik Oldu

Samsun'un Atakum ilçesinde bir bar önünde çıkan kavgada 2 kişi darp edilerek hastanelik oldu. Daha önce "teğmen" olduğu bilgisi verilen yaralılardan birinin "inşaat mühendisi" olduğu ortaya çıktı.

Olay, 9 Eylül günü saat 04.10'da Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir barda meydana geldi. İddiaya göre, inşaat mühendisi M.Ç.Ç. ve müteahhit E.Ş., İ.K. isimli şahısla tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü ve İ.K., M.Ç.Ç. ile E.Ş.'yi darp etti. Olayda yaralanan mühendis ve müteahhit, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli İ.K., gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Müşteki M.Ç.Ç.'nin "teğmen" olmadığı, askerliğini yedek subay olarak yaptığı ve mesleğinin "inşaat mühendisliği" olduğu öğrenildi. - SAMSUN