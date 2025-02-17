Ankara'da sendika şube başkanı sekreterini öldürüp intihar girişiminde bulundu

Sendikada cinayet! Başkan, sekterini öldürüp kendini vurdu
DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı gözaltına alındı

İlk hamlesi resmi indirmek olmuştu! Belediye başkanı gözaltına alındı
Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Dekan yardımcısı vuruldu

Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısı vuruldu
Müsilaj krizinden hatırlanan BAGFAŞ'a 1 milyon 300 bin lira para cezası

Müsilaj krizinin aktörlerinden biri olan fabrikaya rekor ceza

Samsun'da Banyoda Ölü Bulunan Kişinin Ölümüyle İlgili Soruşturma Başlatıldı

Samsun'da Banyoda Ölü Bulunan Kişinin Ölümüyle İlgili Soruşturma Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde yalnız yaşayan 62 yaşındaki Mehmet Kahveci, evinin banyosunda ölü olarak bulundu. Olayın ardından yapılan incelemede elektrikli şofbenin sigorta kablosunun yanmış olduğu tespit edildi. Ölüm sebebi otopsi ile belirlenecek.

Samsun'da bir kişi evinin banyosunda ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Mehmet Kahveci (62), kız kardeşi tarafından evinin banyosunda yerde hareketsiz halde bulundu. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Eve polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri Kahveci'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis yaptığı incelemede banyoda yerde kontrol kalemi ve bir Alman firmasına ait elektrikli şofbenin sigorta kablosunun yanmış olduğunu ortaya çıkardı. Mehmet Kahveci'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Sevilen dizinin fişi çekildi
img

3.5'lik deprem neden bu kadar hissedildi? Sebebi Ankaralıları korkuttu
img

Yıldız futbolcuya iğrenç hareket! Hakem maçı durdurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir dönem saçını sarıya boyatan Meral Akşener'in son hali

Bu görüntüsünden eser yok! İşte Meral Akşener'in son hali
Özcan Deniz'den kötü haber! Eşi Samar Dadgar'ın paylaşımı endişelendirdi

Özcan Deniz'den kötü haber! Eşi Samar Dadgar paylaştı
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
İsrail saldırısında Hamas komutanı Muhammed Şahin hayatını kaybetti

Zamanlama manidar! İsrail'den Orta Doğu'yu karıştıracak suikast
Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısına şoke oldu

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısına şoke oldu
Yılın aşkında dikkat çeken yaş farkı! Tom Cruise ile Ana de Armas'ın o görüntüleri büyük ses getirdi

Yılın aşk bombasında dikkat çeken yaş farkı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.