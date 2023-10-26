Samsun'da Banka Dolandırıcısı 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

Samsun'da bir kişiyi bankadan arama bahanesiyle dolandıran şahıs, 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dolandırıcının mağdura 36 bin lira zarar verdiği belirtildi.

Samsun'da bankadan arama bahanesiyle bir kişiyi 36 bin lira dolandıran şahıs, yargılandığı mahkemece 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Olcay M., Samsun'da ikamet eden M.L. adlı kadını telefonla arayarak kendisini banka görevlisi olarak tanıttı. Sahte bankacı, kadını kandırarak 36 bin lira dolandırdı. M.L.'nin şikayeti üzerine Olcay M. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahallesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında Olcay M., dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 61 bin 620 lira da adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN