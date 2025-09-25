Samsun'da Balkonundan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir evin balkonundan dengesini kaybederek düşen 58 yaşındaki Naim Yalçıntaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Samsun'da bir evin balkonundan düşen şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin birinci katındaki balkondan dengesini kaybederek düşen Naim Yalçıntaş (58) ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yalçıntaş, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Naim Yalçıntaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa