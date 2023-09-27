Samsun'da Balkondan Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde balkondan girdikleri birinci kat daireden hırsızlık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldığı eşyalar arasında antika tuşlu telefonlar, kablolar ve ayakkabılar bulunuyor.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde balkondan girdikleri binanın birinci katındaki daireden hırsızlık yapan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, 23 Eylül'de İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. H.S. saat 10.00 sıralarında evine geldiğinde balkonun kapı kilidinin kırıldığını, dairedeki birçok eşyanın çalındığını görüp, polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, evden 2 antika tuşlu telefon, 400 metre spiral kablo, 50 metre 3'lü uzatma kablosu, şarjlı breyz, 4 asma kilit, 6 çift ayakkabı, 3 kapı kolu, elbise, çamaşır ve oyuncaklar çalan 2 şüpheliyi, yakalayarak gözaltına aldı.