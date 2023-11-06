Samsun'da Balıkçı Pompalı Tüfekle Öldürüldü, Zanlı Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir balıkçının pompalı tüfekle öldürülmesi olayının zanlısı polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da bir balıkçının pompalı tüfekle öldürülmesi olayının zanlısı, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Mert Irmağı kenarında bugün saat 10.25 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amcasıyla birlikte denizde kayıkla balık tutarak geçimini sağlayan 3 çocuk babası Ferat Kılıç (39), kimliği belirsiz bir kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık personeli, Ferat Kılıç'ı kontrol ettiğinde olay yerinde hayatını kaybettiği tespit etti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, silahlı saldırı zanlısı C.Ç.'yi (60), olayda kullanılan pompalı tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN