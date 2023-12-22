Samsun'da Balıkçı Barınağında Çıkan Yangında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'da balıkçı barınağındaki kulübede çıkan yangında ağır yaralanan bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Yangın, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Balıkçı Barınağı'nda bulunan bir derme çatma kulübede 4 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kulübede yalnız yaşayan Mustafa Kurt (61), yangın sırasında alevler içinde kalarak ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kurt, Yanık Tedavi Merkezinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Mustafa Kurt yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN