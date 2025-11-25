Haberler

Samsun'da Bakıcı, Yaşlı Adamın Montunu Çalıp Tutuklandı

Samsun'da Bakıcı, Yaşlı Adamın Montunu Çalıp Tutuklandı
Samsun'da 87 yaşındaki G.Ç.'nin evine bakıcı olarak giden K.Y., yaşlı adamla para konusunda anlaşamayınca montunu çalıp evden kaçtı. Olayın ardından tutuklanan K.Y., mahkemede montu üşümemek için aldığını savundu.

Samsun'da yaşlı bir adamın evine bakıcı olarak giden şahıs, içinde 8 bin lira bulunan montu kendi montunun üzerine giyip çalınca tutuklandı.

İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde yaşayan 87 yaşındaki G.Ç., evinde bakıma yardımcı olması için tanıdıklarının yönlendirdiği 55 yaşındaki K.Y.'yı kabul etti. Kalmaya yeri olmadığı ve sokakta yaşadığı öğrenilen K.Y., yaşlı adamın evinde yatılı kalıp bakıcılık yapması için parada anlaşamadı. İddiaya göre ikili arasında para konusunda anlaşmazlık yaşanınca alkollü olduğu belirtilen K.Y., yaşlı adama ait içinde cüzdan ve 8 bin TL bulunan montu kendi montunun üzerine giyip evden ayrıldı.

Montunun çalındığını fark eden G.Ç.'nin ihbarı üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kısa sürede K.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen K.Y., "Dışarda kaldığım için üşümemek amacıyla montu aldım. İçinde para olduğunu bilmiyordum. Montun cebinde parayı bilseydim montu değil, sadece parayı alırdım" dedi.

Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan K.Y., Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
