Samsun'da Bahçede Uyuşturucu Bulundu

Polis, evin bahçesinde toprağa gömülü uyuşturucu ele geçirdi

SAMSUN - Samsun'da polis bir kadını bahçeye gömdüğü uyuşturucuyla yakaladı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydanageldi. Edinilenbilgiyegöre, SamsunEmniyetMüdürlüğüekipleri, E.T. isimli kadının evinde ve bahçesinde yaptığı aramada, uyuşturucu maddeleri toprağa gömerek sakladığını ortaya çıkardı. Polislerinin bahçeyi kazması sonucu 7 parça satışa hazır toplam 570 gram metamfetamin ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili E.T. adlı kadın gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.