Samsun'da BAGİS Açmayan Gemiye İdari Para Cezası

SAMSUN (İHA) – Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından BAGİS (Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi) açmadan avlanma yapan gemiye 26 bin 242 TL idari para cezası uygulandı.

Deniz Limanı Şube Müdürlüğümü ekiplerince denizde yapılan devriye ve denetleme faaliyetleri kapsamında gece saat 01.00 sıralarında 19 Mayıs ilçesi 3 mil deniz açığında, Selin isimli teknenin izleme sistemi açmadan avlanma yaptığı tespit edildi. Gemiye, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu 36/p. maddesi gereğince 26 bin 242 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca Tekkeköy ilçesinde Yeşilyurt Geçici Deniz Hudut Kapısı iskelesi yanında bulunan Horozoğlu isimli teknenin plaka ve ismini gazete kağıdı ile kapatarak avlanma yaptığı tespit edildi. Bu gemiye de aynı kanunun 36-a2 maddesi uyarınca 26 bin 242 TL idari para cezası uygulandı. - SAMSUN