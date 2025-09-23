Samsun'da Babasına Şiddet Uygulayan Oğul Tutuklandı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da babasını darbedip tehdit eden, iş yerinin camlarını kırdıktan sonra benzinle yakmaya çalışan şahıs polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.A. (51), oğlu Ş.A.'nın (33) kendisini darbedip tehdit ve hakarette bulunduğunu, ayrıca iş yerinin camlarını kırarak zarar verdiğini ve yakmak istediğini belirterek şikayetçi oldu. Elinde benzin bidonu ile iş yerini yakamadan polis tarafından gözaltına alınan Ş.A., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Ş.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN