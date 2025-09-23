Haberler

Samsun'da Babasına Şiddet Uygulayan Oğul Tutuklandı

Güncelleme:
Samsun'da babasını darbeden, iş yerinin camlarını kıran ve yakmaya çalışan 33 yaşındaki Ş.A. tutuklandı. Olay, babanın polis’e yaptığı şikayetle ortaya çıktı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da babasını darbedip tehdit eden, iş yerinin camlarını kırdıktan sonra benzinle yakmaya çalışan şahıs polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.A. (51), oğlu Ş.A.'nın (33) kendisini darbedip tehdit ve hakarette bulunduğunu, ayrıca iş yerinin camlarını kırarak zarar verdiğini ve yakmak istediğini belirterek şikayetçi oldu. Elinde benzin bidonu ile iş yerini yakamadan polis tarafından gözaltına alınan Ş.A., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Ş.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
