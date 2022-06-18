Samsun'da baba-oğul müteahhide dolandırıcılıktan 8 yıl 4'er ay hapis - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da baba-oğul müteahhide dolandırıcılıktan 8 yıl 4'er ay hapis

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Samsun'da baba-oğul müteahhide dolandırıcılıktan 8 yıl 4'er ay hapis

Samsun'da müteahhit baba-oğul, daire satıp parasını almalarına rağmen 2 kişinin dairesini teslim etmedikleri, bir kadının da dairesini satıp parasını vermedikleri iddiasıyla yargılandıkları mahkemece 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da müteahhit baba-oğul, daire satıp parasını almalarına rağmen 2 kişinin dairesini teslim etmedikleri, bir kadının da dairesini satıp parasını vermedikleri iddiasıyla yargılandıkları mahkemece 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'un Canik ilçesinde İ.Ş. ve U.Y., müteahhit C.S. ve oğlu M.S.'den daire alıp parasını ödemelerine rağmen dairenin kendilerine teslim edilmediği ve dolandırıldıkları gerekçesiyle savcılığa şikayette bulundu. M.Y. adlı kadın da dairesini satması için vekalet verdiği C.S. ve M.S.'nin daireyi satmalarına rağmen 'satamadık' diye parasını vermedikleri iddiasıyla şikayetçi oldu. Müteahhit baba-oğul hakkında 3 ayrı kişiyi dolandırmak suçundan Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Mahkeme, C.S. ve oğlu M.S.'yi 3 ayrı kişiyi dolandırmak suçundan toplam 8 yıl 4'er ay hapis ve 30'ar bin TL de adli para cezasına çarptırdı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun Canik 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title