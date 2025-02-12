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Samsun'da Ayran Şişesine Gizlenmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi
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İlkadım ilçesinde narkotik ekiplerince yapılan operasyonda, 375 gram metamfetamin ve 42 adet sentetik ecza ayran şişesine gizlenmiş halde bulundu. Şüpheli M.S.'nin daha önceden hapis cezası olduğu belirlendi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda, ayran şişesine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından M.S.'nin (58) ikametinde yapılan aramada 375 gram metamfetamin ve 42 adet sentetik ecza bulundu. Şüphelinin uyuşturucu maddeleri ayran şişesine zulaladığı tespit edildi.

Ayrıca yapılan sorgulamada, şahsın "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan M.S., işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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