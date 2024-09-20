Samsun'da Aynı Evin Merdiveninden İki Kez Fındık Çalındı
Samsun'da 8 ve 10 Eylül tarihlerinde aynı evin merdiven boşluğundan çuval içinde 76 kilo fındık çalan iki kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Olayın piyasa değeri 9 bin 500 lira olarak belirlendi.
Aynı yerden ikinci kez fındık çaldılar
SAMSUN - Samsun'da aynı evin merdiven boşluğundan bir gün arayla 2 kez çuval içinde 76 kilo fındık çalan 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde 8 ve 10 Eylül tarihlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin merdiven boşluğunda bulunan fındık çuvalları içinden bir gün arayla 2 çuval içinde piyasa değeri 9 bin 500 lira olan 76 kilo fındık çalındı. Polis güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek yaptığı araştırma sonucu hırsızlık olayını A.O.ve M.B.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. A.O. Samsun'da yakalanarak gözaltına alındı. M.B.'nin ise Tokat'ta bir başka suçtan yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
Polisteki sorguları tamamlanan A.O. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.