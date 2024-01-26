Samsun'da Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Samsun'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Çakallı mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ferdi U. (27) yönetimindeki 05 EL 182 plakalı otomobil, Samsun'dan Amasya'ya giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak Kavak Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Ferdi U., ambulanslarla Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Otomobil hurdaya döndüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN