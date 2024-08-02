Samsun'da ATV Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Samsun'da devrilen ATV'nin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Elaldı Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Çömez (56) idaresindeki ATV ile seyir halindeyken araç devrildi. Kazada ağır yaralanan Dursun Çömez, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN