Samsun'da asker eğlencesinde vurulan bir kişi hastanelik oldu

Samsun'da asker eğlencesinde vurularak yaralanan bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Gömlekhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker eğlencesi sırasında silahla açılan ateş sonucu H.G.(20) bacağından yaralandı. Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan H.G. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN