Samsun'da asansör düştü: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da bir sitenin 4. katından zemine düşen asansörde buluna 1 kişim yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi Cide Sokak'ta bulunan 8 katlı Karagöz Sitesi C blokta meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Aynı aileden 1'i çocuk 5 kişinin bulunduğu asansör 4. kattan zemin kata düştü. Asansörde bulunan Nurten Güneş yaralandı. Yaralı kadın ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Nurten Güneş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güneş ailesinin site yönetiminden şikayetçi oldukları öğrenildi. Polis olay yerinde incelemelerde bulundu. Soruşturma devam ediyor.