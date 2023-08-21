Samsun'da arkadaşının bıçaklaması sonucu bir kişi yaralandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde Galericiler Sitesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada, F.B. isimli şahıs yanında bulunan bıçakla Ö.S'yi yaraladı. Yaralı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Şüpheli ise polis tarafından yakalandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Galericiler Sitesi'nde Ö.S. ile arkadaşı F.B. arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.B. yanında bulunan bıçakla Ö.S'yi yaraladı.
Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olay yerinden kaçan şüpheli ise Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timlerince yakalandı.