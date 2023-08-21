Samsun'da arkadaşının bıçaklaması sonucu bir kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde Galericiler Sitesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada, F.B. isimli şahıs yanında bulunan bıçakla Ö.S'yi yaraladı. Yaralı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Şüpheli ise polis tarafından yakalandı.