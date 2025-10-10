Samsun'da Arızalı Motosiklet Tehlike Saçtı

Samsun'da arızalanan bir motosikleti, başka bir motosiklet sürücüsü ayağıyla iterek ilerletmeye çalıştı. Sürücü, hem kendisini hem de trafikteki diğer araçları büyük bir tehlikeye attı.

İlkadım ilçesi Gençlik Parkı Atatürk Bulvarı üzerinde kaydedilen görüntülerde, arızalanan motosikletin diğer bir sürücü tarafından ayağıyla itilmesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafiğin yoğun olduğu bir yolda gerçekleşen bu olay muhtemel bir kazaya davetiye çıkardı. Sepetlerinde "Götür" yazan motosikletlilerin bu kontrolsüz hareketi ise trafik güvenliğini tehlikeye attı. - SAMSUN