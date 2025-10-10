Haberler

Samsun'da Arızalı Motosiklet Tehlike Saçtı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da bir motosiklet sürücüsü, arızalanan motosikleti ayağıyla iterek ilerletmeye çalıştı. Bu dikkatsiz hareket, hem kendisini hem de trafikteki diğer araçları tehlikeye attı.

Samsun'da arızalanan bir motosikleti, başka bir motosiklet sürücüsü ayağıyla iterek ilerletmeye çalıştı. Sürücü, hem kendisini hem de trafikteki diğer araçları büyük bir tehlikeye attı.

İlkadım ilçesi Gençlik Parkı Atatürk Bulvarı üzerinde kaydedilen görüntülerde, arızalanan motosikletin diğer bir sürücü tarafından ayağıyla itilmesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafiğin yoğun olduğu bir yolda gerçekleşen bu olay muhtemel bir kazaya davetiye çıkardı. Sepetlerinde "Götür" yazan motosikletlilerin bu kontrolsüz hareketi ise trafik güvenliğini tehlikeye attı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail'den 2 yıl sonra bir ilk! Bu görüntüler tarihe not düşülecek
Filipinler'de 7.4'lük deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülkeyi 7.4'lük deprem vurdu, yetkililer tsunami uyarısında bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat olan Yasemin Şefkatli'den hastane odasında ilk paylaşım

Ameliyat sonrası hastane odasından ilk paylaşım
Filipinler'de 7.4'lük deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülkeyi 7.4'lük deprem vurdu, yetkililer tsunami uyarısında bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.