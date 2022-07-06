Samsun'da arazide ekili 85 kök kenevir bitkisi gele geçirildi: 1 kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da arazide ekili 85 kök kenevir bitkisi gele geçirildi: 1 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Samsun'da arazide ekili 85 kök kenevir bitkisi gele geçirildi: 1 kişi tutuklandı

Samsun'da jandarma KOM Şube tarafından arazide ekili 85 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Samsun'da jandarma KOM Şube tarafından arazide ekili 85 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesinin Meşelidüz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve Ayvacık İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, kenevir bitkisi ettiği bilgi edinilen 26 yaşındaki G.A.'yı takibe aldı. Jandarma ekipleri arazide ekili 85 kök kenevir bitkisi ele geçirirken olayla ilgili G.A.yı gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgusunun ardından Çarşamba Adliyesine sevk edilen G.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title