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Samsun'da arazi anlaşmazlığı tartışmasında silahlı saldırı

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Samsun'un Bafra ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi silahla vurularak yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı, saldırgan ise kaçtı.

Samsun'un Bafra ilçesinde arazi anlaşmazlığı tartışmasında 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, Derbent Barajı Batık Minare mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında arazi anlaşmazlığı olan Süleyman K. (60) ile Selman K. arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada Selman K., Süleyman K.'ya silahla ateş etti. Bacağından yaralanan Süleyman K., Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay sonrası kaçan Selman K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Bafra Olay Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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