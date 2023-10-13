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Samsun'da aranan şahıslara yönelik operasyonda 19 kişi yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aranan şahısların yakalanması için çalışma yaptı. Operasyonda kasten öldürme suçundan hapis cezası bulunan 1 kişi ve uyuşturucu ticareti suçundan hapis cezası bulunan 1 kişi de dahil olmak üzere toplam 19 kişi yakalandı.