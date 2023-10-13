Samsun'da aranan şahıslara yönelik operasyonda 19 kişi yakalandı
3. Sayfa Haberleri
Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aranan şahısların yakalanması için çalışma yaptı. Operasyonda kasten öldürme suçundan hapis cezası bulunan 1 kişi ve uyuşturucu ticareti suçundan hapis cezası bulunan 1 kişi de dahil olmak üzere toplam 19 kişi yakalandı.
Samsun'da aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil ekipler il geneli aranan şahısların yakalanmasına yönelik 12-13 Ekim tarihlerinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda aralarında kasten öldürme suçundan 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, uyuşturucu kullanmak suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan 1 kişi ile birlikte çeşitli mahkemece hapis cezası ile arama kararı bulunan toplam 19 kişi yakalandı. - SAMSUN